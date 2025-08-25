Joven de 17 años muere en Zacatecas tras rabia por mordedura de zorrillo

Zacatecas enfrenta un posible caso de rabia humana tras casi cuatro décadas sin reportes de esta enfermedad. La Secretaría de Salud del estado informó este lunes el fallecimiento de una joven de 17 años que había sido considerada como un caso sospechoso luego de ser mordida por un zorrillo.

La paciente, originaria de una comunidad zacatecana, murió a causa de una falla multiorgánica, según detalló la dependencia en un comunicado oficial. Aunque aún no hay una confirmación de que la causa haya sido rabia, las muestras tomadas continúan en análisis por parte del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE).

El caso fue identificado por las autoridades hace una semana, cuando la joven presentó síntomas tras el contacto con el animal. Desde entonces, se activaron protocolos de vigilancia epidemiológica y se notificó a los familiares del riesgo potencial.

La última vez que Zacatecas registró un caso de rabia humana fue en 1987. Por ello, este incidente ha generado preocupación entre la población y ha sido considerado de interés para la salud pública.

En respuesta, el gobernador David Monreal ordenó que se brinden todas las facilidades a la familia para la entrega del cuerpo, al tiempo que se continúan las acciones preventivas. Entre estas, se mantiene el seguimiento a las personas que estuvieron en contacto con la joven, así como la trazabilidad del caso para evitar posibles contagios.