Claudia Sheinbaum Pardo niega amenazas a Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO (Infobae / AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó categóricamente las afirmaciones de la senadora del PAN, Lilly Téllez, quien en medios internacionales aseguró haber sido amenazada con una persecución política, una expulsión del Senado e incluso puso en duda su seguridad. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que "no es nuestra intención desaforar ni presentar una denuncia" contra la legisladora. También agregó que Téllez "no tiene por qué victimizarse", dado que no existe interés alguno del gobierno en emprender acciones contra ella.

Los señalamientos de Téllez se enmarcan en el contexto de crítica por parte de legisladores y dirigentes de Morena, quienes la acusaron de "traición a la patria" tras expresar apoyo, durante una entrevista con Fox News, por la intervención del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles en México.

Sheinbaum reforzó que ningún funcionario con responsabilidad en la administración pública tiene interés en desaforar a Téllez y señaló que las disputas políticas deben resolverse en el país. "Las disputas que hay en México se resuelven en México", enfatizó la mandataria, en clara alusión a la postura soberanista del gobierno.

La presidenta también mencionó que si Téllez siente que su seguridad está en riesgo, el gobierno nacional está dispuesto a proporcionarle protección. Durante la campaña, la senadora contó con resguardo de la Guardia Nacional, pero actualmente no lo tiene; Sheinbaum aclaró que ese apoyo podría reinstaurarse si la legisladora lo solicita.