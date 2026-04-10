Claudia Sheinbaum viaja a Barcelona para reunión internacional de izquierda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está lista para dar un paso clave en su política exterior: viajará a Barcelona para participar en una reunión internacional de gobiernos de izquierda que promete marcar la agenda global en los próximos años.

Un viaje con peso político

El próximo 18 de abril, Sheinbaum realizará su primer viaje a Europa como mandataria, con una agenda clara: integrarse a un bloque de líderes progresistas que buscan hacer frente a los desafíos globales actuales.

Este encuentro forma parte de la llamada Movilización Progresista Global, una iniciativa que busca articular estrategias comunes frente a problemas como el cambio climático, la desigualdad y el auge de corrientes conservadoras.

¿Quiénes estarán en la mesa?

La reunión no será menor. Entre los asistentes destacan figuras clave de la política internacional como:

- Gustavo Petro

- Luiz Inácio Lula da Silva

- Pedro Sánchez

- Yamandú Orsi

La convocatoria busca reunir no solo a mandatarios, sino también a organizaciones sociales, sindicatos y académicos para impulsar una agenda común de izquierda a nivel global.

México entra al tablero internacional

Este viaje representa mucho más que una visita diplomática: es una señal clara de que México busca tener mayor protagonismo en la política internacional, especialmente dentro del bloque progresista.

Además, ocurre en un contexto donde las relaciones entre México y España han mostrado señales de reacomodo y diálogo, tras años de tensiones diplomáticas.

Claves del encuentro

- Cambio climático como prioridad global

- Reducción de desigualdades sociales

- Respuesta al avance de la derecha internacional

- Coordinación entre gobiernos y sociedad civil

Un movimiento estratégico

La participación de Sheinbaum en este foro también marca una continuidad ideológica con otros gobiernos de izquierda en América Latina, consolidando alianzas y posicionando a México como un actor relevante en la redefinición del orden político global.

El viaje de Claudia Sheinbaum a España no es solo protocolario: es una jugada estratégica que coloca a México en el centro de una conversación global sobre el futuro político, social y económico del mundo.

En un escenario internacional cada vez más polarizado, la presidenta mexicana apuesta por la cooperación progresista como vía para enfrentar los grandes retos del siglo XXI.