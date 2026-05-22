Claudia Sheinbaum responde sobre la visa para estadounidenses y canadienses

¿Visa para estadounidenses y canadienses? Sheinbaum responde

Ante las crecientes quejas por la gentrificación y la privatización ilegal de playas, Sheinbaum se pronunció sobre la propuesta de cobrar visas a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la propuesta de cobrar visas a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá puede plantearse como una idea, aunque dejó claro que su gobierno busca mantener una relación de hermandad con ambos pueblos y evitar conflictos innecesarios.

Sheinbaum se pronuncia sobre la privatización de playas en México

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal fue cuestionada sobre las privatizaciones de playas, la gentrificación y los presuntos despojos ligados a extranjeros en distintas zonas del país, y si ante estos hechos es necesario cobrar visas a los extranjeros. "Queremos que vengan a México, que conozcan la riqueza cultural, que se enamoren de nuestro país", afirmó.

No obstante, advirtió que una medida de este tipo "podría tomarse como un conflicto y pues, es mejor evitar los conflictos, a menos que sea necesario".

Sheinbaum exige respeto a derechos humanos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la postura de su gobierno ante la detención de integrantes de la flotilla Global Sumud es la defensa de los derechos humanos, particularmente frente a las agresiones contra el pueblo palestino.

Durante su conferencia, la Mandataria federal indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores dará a conocer la información más reciente sobre el caso de los cinco mexicanos arrestados en aguas internacionales por autoridades israelíes, cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a Palestina.