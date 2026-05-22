Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre clima extremo en México

Si este viernes pensabas salir ligero de equipaje, quizá quieras reconsiderarlo. El clima en México tendrá un comportamiento extremo: mientras gran parte del país se prepara para lluvias intensas, otra parte enfrentará temperaturas sofocantes cercanas a los 45 grados. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa precipitaciones en 29 estados de la República, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles inundaciones urbanas.

Un país dividido entre lluvia y calor

El panorama meteorológico para este 22 de mayo parece sacado de dos estaciones distintas ocurriendo al mismo tiempo. La combinación de una línea seca en el norte, canales de baja presión y la influencia de la primera onda tropical del año está generando condiciones inestables en gran parte del territorio mexicano. Mientras algunas entidades tendrán tormentas fuertes, otras seguirán bajo una intensa onda de calor.

Los estados con lluvias más intensas, de hasta 75 milímetros, serán Puebla, Oaxaca y Chiapas, donde podrían registrarse encharcamientos, deslaves en zonas montañosas y crecidas de ríos o arroyos. En tanto, entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala y Guerrero esperan lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

Por si fuera poco, también se prevén chubascos en zonas del centro y occidente del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, donde no se descarta caída de granizo y reducción de visibilidad en carreteras.

El calor tampoco da tregua

Aunque el cielo se cubra en buena parte del país, el calor continuará siendo protagonista. El SMN mantiene activa una onda cálida en 14 estados, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 45 °C en algunas regiones, una combinación peligrosa cuando se alterna con lluvias repentinas y alta humedad.

Especialistas recomiendan no confiarse del cielo despejado por la mañana, ya que muchas tormentas podrían desarrollarse durante la tarde y noche, especialmente en zonas urbanas donde el drenaje suele verse rebasado.

¿Qué debes tomar en cuenta antes de salir?

El pronóstico es claro: este viernes conviene estar preparado para cualquier escenario. Un paraguas, ropa ligera, hidratación constante y atención a los avisos meteorológicos podrían hacer la diferencia. Las autoridades también alertan sobre posibles caídas de árboles, anuncios espectaculares y bancos de niebla que podrían afectar la circulación en algunas carreteras.

México entra en una etapa donde el clima cambia de un momento a otro: sol abrasador por la mañana y tormenta intensa por la tarde. Este viernes será una muestra perfecta de ello.