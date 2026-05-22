Cárteles mexicanos utilizan ciudadanos chinos para lavado de dinero

Autoridades de Estados Unidos encendieron las alertas por la presunta participación de ciudadanos chinos en operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles mexicanos, principalmente organizaciones dedicadas al tráfico de fentanilo y otras drogas.

De acuerdo con reportes del Congreso estadounidense y documentos judiciales retomados por medios internacionales, estas redes financieras habrían trabajado con grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, facilitando el movimiento de millones de dólares obtenidos del narcotráfico.

Investigaciones revelan la conexión entre cárteles y ciudadanos chinos en lavado de dinero.

Las investigaciones señalan que las organizaciones de lavado operan mediante empresas fachada, transferencias internacionales y comercios aparentemente legales para ocultar el origen ilícito de los recursos. Según especialistas citados en los informes, estas redes ofrecen a los cárteles servicios rápidos y con menores comisiones que otros grupos criminales dedicados al blanqueo de capitales.

Las redes de lavado operan a través de empresas fachada y transferencias internacionales.

El reporte legislativo estadounidense advierte que el crecimiento de estas operaciones representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, debido a su relación con el tráfico de fentanilo y la evasión de controles financieros internacionales. Además, se menciona que ciudadanos chinos con acceso restringido al dólar buscan mecanismos clandestinos para mover capitales fuera de China, situación que habría sido aprovechada por organizaciones criminales mexicanas.

El tráfico de fentanilo se ve amenazado por estas operaciones de lavado de dinero.

En años recientes, agencias como la DEA y el Departamento del Tesoro han identificado diversas redes dedicadas al lavado de dinero, algunas de ellas presuntamente vinculadas con empresarios asiáticos establecidos en México y Estados Unidos. Las autoridades aseguran que estas estructuras criminales han permitido fortalecer financieramente a los cárteles y ampliar sus operaciones de tráfico de drogas.