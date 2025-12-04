Claudia Sheinbaum y Donald Trump se reunirán en Washington

Tendrá Claudia Sheinbaum 'pequeña reunión' con Donald Trump en Washington

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostendrá un breve encuentro con su homólogo Donald Trump durante su visita a Washington para asistir al sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, donde también se prevé un encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum detalló que viajará a la capital de Estados Unidos en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional. "Nos vamos hoy en la tarde, tarde-noche a Washington. Ahora sí lo informo, vamos a usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, por los tiempos de ida y vuelta, ya no nos daba la oportunidad", dijo Sheinbaum.

"Vamos a tener una reunión, bueno, nos vamos hoy en la tarde-noche todavía no sé exactamente la hora, dormimos en Washington en un hotel, vamos en la mañana al evento ahí en el Kennedy Center".

La Presidenta detalló que, por los tiempos propios de la jornada, tendrá una 'pequeña reunión' con Trump y con Carney. "Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo por los tiempos del evento con el Presidente Trump y otra con el Primer Ministro Carney".

Por otro lado, aseguró que su participación en el sorteo mundialista tendrá una duración de cuatro minutos. "Y después el evento que dura como cuatro minutos el sacar la bolita y ver en qué, creo que es qué grupo vamos a encabezar como México y después viene, ya nos vamos a nuestros asientos y ahí pues se termina cómo se constituyen todos los grupos del Mundial, ahí se termina el evento y después vamos a tener una reunión con mexicanas y mexicanos allá", expresó.

Finalmente, detalló que regresa a México este viernes por la noche para acudir a la celebración de los siete años de la 4T, que se llevará a cabo el sábado en el Zócalo capitalino.