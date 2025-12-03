Senado de la república designa a Ernestina Godoy como fiscal general

El Senado de la República ha designado a Ernestina Godoy Ramos como la nueva Fiscal General de la República (FGR). La exconsejera Jurídica de la Presidencia y exfiscal de la Ciudad de México obtuvo una mayoría calificada con 97 votos a favor de los 127 emitidos, asegurando su permanencia en el cargo por un periodo de nueve años, que concluirá en el año 2034.

Esta elección se produce tras la reciente renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien dejó el puesto para asumir una embajada en un "país amigo". Godoy Ramos superó en la votación final a las otras dos candidatas propuestas en la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum: Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.

Ernestina Godoy obtiene 97 votos a favor en el senado

Durante la sesión del miércoles, las aspirantes comparecieron y respondieron a las preguntas de los legisladores. Para ser seleccionada como titular de la FGR, se requería el respaldo de las dos terceras partes de los senadores presentes.

El conteo final de los 127 votos depositados arrojó:

97 votos a favor de Ernestina Godoy.

19 votos en contra de la terna presidencial.

11 votos nulos.

Godoy Ramos, quien ya se desempeñaba como "encargada de despacho" de la FGR desde el pasado 28 de noviembre, un día después de la salida de Gertz Manero, rindió protesta ante el Pleno de la Cámara Alta. Su nombramiento fue recibido con aplausos por parte de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).