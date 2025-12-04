Claudia Sheinbaum destaca la necesidad de luchar por la transformación del país

Afirma Sheinbaum que en el mitín del sábado destacará la necesidad de renovar esfuerzos para consolidar la 4T.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum mencionó que durante el mitín que realizará el próximo sábado destacará la necesidad de renovar esfuerzos para consolidar la transformación y definir cuál es el rumbo, hacia dónde va el país, "porque tenemos que seguir luchando".

"No es que hayamos dejado de luchar, antes luchábamos para que se transformara el país y cambiara el gobierno, ahora desde el gobierno es luchar por la transformación con nuevos mecanismos", expresó.

Añadió que será importante destacar los logros, pero también mencionar los retos que se tienen en el futuro.