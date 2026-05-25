´Hay diálogo´, dice Sheinbaum... mientras la CNTE vuelve a tomar el Zócalo

Mientras las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) vuelven a tomar fuerza en la capital del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene abiertas las puertas del diálogo para atender las demandas del magisterio disidente.

Las movilizaciones de maestros han regresado al centro político del país, con el Zócalo de la Ciudad de México como escenario principal de manifestaciones, marchas y plantones. Frente a este panorama, Sheinbaum envió un mensaje claro desde su conferencia matutina: "hay diálogo", insistiendo en que existen canales de comunicación activos entre el gobierno federal y los representantes de la CNTE.

¿Qué está pasando con la CNTE?

La CNTE ha intensificado sus protestas en medio de exigencias relacionadas con condiciones laborales, salarios y, principalmente, cambios al sistema de pensiones. Entre sus principales reclamos destaca la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, una reforma que modificó el esquema de jubilaciones hacia cuentas individuales administradas por Afores, algo que muchos docentes consideran perjudicial para su retiro.

Además, integrantes del movimiento han advertido sobre nuevas movilizaciones nacionales y un posible paro indefinido, lo que podría aumentar la presión sobre el gobierno federal en las próximas semanas.

El gobierno apuesta por la negociación

De acuerdo con la presidenta, las conversaciones no dependen únicamente de la Secretaría de Educación Pública. También participa la Secretaría de Gobernación, lo que, según el gobierno, demuestra una intención de atender el conflicto desde distintos frentes institucionales. Sheinbaum afirmó que las demandas del magisterio están siendo revisadas y reiteró que la vía para resolver el conflicto debe ser el entendimiento político.

No obstante, el reto es complejo. Aunque el Ejecutivo sostiene que existen mesas de negociación, sectores de la CNTE consideran insuficientes las respuestas oficiales y mantienen su estrategia de movilización en calles y plazas públicas.

Un conflicto con impacto nacional

Las protestas de la CNTE no solo afectan la movilidad en la capital mexicana; también reabren un debate histórico sobre el sistema educativo, los derechos laborales de los maestros y la capacidad del gobierno para negociar con movimientos sociales de gran alcance. El regreso de plantones al Zócalo representa, además, un desafío político importante para la administración de Sheinbaum, que busca evitar una escalada del conflicto mientras sostiene el discurso de apertura y conciliación.

Por ahora, la tensión continúa entre las calles y las mesas de negociación. La gran pregunta es si el diálogo será suficiente para evitar una nueva etapa de protestas prolongadas en el corazón político del país.