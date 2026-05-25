Alianza Nacional de Jubilados de Confianza se manifiesta en Zócalo

La mañana de este lunes, el corazón político de México volvió a convertirse en escenario de protesta. Decenas de jubilados y pensionados iniciaron una movilización desde el Senado de la República rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, en rechazo a una reforma que, aseguran, amenaza los ingresos que obtuvieron tras décadas de trabajo.

La protesta fue convocada por la Alianza Nacional de Jubilados de Confianza, agrupación integrada por extrabajadores de organismos públicos como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Banobras y otras dependencias federales. El motivo central de la marcha es el rechazo a la llamada reforma contra las "pensiones doradas", una medida que establece límites a jubilaciones financiadas con recursos públicos.

¿Qué está provocando el enojo de los jubilados?

Los manifestantes sostienen que la reforma podría reducir hasta en un 60% algunas pensiones y fijar un tope máximo cercano a los 70 mil pesos mensuales. Para muchos exservidores públicos, el cambio representa una afectación directa a derechos laborales ya adquiridos. Mientras el gobierno argumenta que busca eliminar privilegios excesivos, los jubilados responden con una frase contundente: "No son pensiones doradas, son pensiones ganadas".

Además del impacto económico, los inconformes denuncian que la medida podría aplicarse de forma retroactiva, algo que consideran injusto y jurídicamente cuestionable. Desde abril ya se habían registrado protestas similares frente al Senado, donde cientos de jubilados exigieron claridad legal y reglas más transparentes.

Una marcha con tensión en el Centro Histórico

El recorrido desde el Senado hasta el Zócalo no pasó desapercibido. Autoridades capitalinas desplegaron elementos de seguridad alrededor de la plancha del Zócalo ante la posibilidad de múltiples movilizaciones durante el día. La situación se volvió aún más compleja debido a que otros grupos, como integrantes de la CNTE, también tenían previstas protestas en el centro de la capital.

La movilización de jubilados también encendió alertas viales en Paseo de la Reforma y avenidas del Centro Histórico, obligando a miles de ciudadanos a modificar rutas y tiempos de traslado.

Más que una protesta: una disputa sobre el retiro digno

El debate de fondo va más allá de cifras y topes salariales. Para los jubilados, la discusión trata sobre el reconocimiento de años de servicio y estabilidad económica en la vejez. Para el gobierno, se trata de frenar pagos considerados excesivos dentro del aparato público. La confrontación deja una pregunta abierta: ¿hasta dónde puede llegar una reforma sin afectar derechos previamente adquiridos?

Mientras tanto, el Zócalo vuelve a confirmar su papel histórico como punto de encuentro de las grandes causas sociales del país, ahora con un nuevo capítulo protagonizado por quienes trabajaron durante décadas y hoy buscan defender lo que consideran suyo.