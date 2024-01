Colombianas fueron secuestradas por criminales; Niegan versión del gobierno

La madre de una de las mujeres colombianas, previamente declarada como desaparecida en Tabasco, contradice las afirmaciones de las autoridades locales y del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asegura que las mujeres fueron mantenidas en contra de su voluntad por miembros de un grupo criminal.

Según la familiar de la mujer retenida, mantuvo contacto con su hija durante los nueve días en que estuvo retenida. A pesar de no haber sufrido maltrato por parte de sus captores, las mujeres experimentaban angustia al estar encerradas sin conocer cuál sería su destino

"No, ella sí estuvieron retenidas, obvio fue en contra de la voluntad de ella porque esas niñas no querían estar ahí (...); las tenía un grupo, no sé que grupo, no sé, pero sé que es algo ilegal", comentó para Telereportaje XEVT.; retrasmitido en el programa de Ciro Gómez Leyva.

Durante los nueve días que estuvieron bajo el control de sus captores, recibieron alimentos y un único celular que utilizaban todas para comunicarse con sus familiares, pero debían compartirlo dedicándole una hora.

Incluso, sostuvo que fue por decisión de quienes las tenían retenidas que las liberaron: "Las personas que las tenían gracias a la presión de la opinión pública, las liberaron, pero que la justicia hubiera hecho un rescate o hubiera llegado allá donde ellas estaban eso jamás lo hicieron", sentenció en la entrevista a los medios antes citados.