Gobierno de México destina 26 mil millones para mejorar escuelas

En un movimiento que promete cambiar el rostro de miles de planteles en todo el país, el programa La Escuela es Nuestra se prepara para una de sus etapas más ambiciosas hasta ahora. Para 2026, el Gobierno de México invertirá 26 mil millones de pesos con un objetivo claro: mejorar las condiciones de casi 75 mil escuelas y beneficiar a millones de estudiantes.

El programa La Escuela es Nuestra

La apuesta no es menor. Con esta inversión histórica, se busca garantizar que niñas, niños y jóvenes estudien en entornos más seguros, cómodos y funcionales. Desde la rehabilitación de aulas hasta mejoras en servicios básicos y equipamiento, cada escuela tendrá la oportunidad de transformar su realidad.

En total, se estima que más de 8.5 millones de estudiantes serán beneficiados directamente, una cifra que refleja el alcance nacional del programa.

Participación comunitaria en la gestión de recursos

Uno de los aspectos más interesantes de este programa es su modelo: los recursos no pasan por intermediarios. En lugar de ello, el dinero se entrega directamente a los comités escolares, integrados principalmente por madres y padres de familia. Esto significa que cada comunidad decide cómo invertir el presupuesto según sus necesidades reales:

- Reparación de salones

- Construcción de espacios

- Compra de mobiliario

- Mejora de servicios básicos

Este enfoque no solo agiliza los procesos, también fortalece la participación social y la transparencia.

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Un programa en expansión

El impulso para 2026 no surge de la nada. En 2025, el programa ya había destinado 25 mil millones de pesos, logrando intervenir más de 75 mil planteles entre educación básica y media superior. La diferencia ahora es el fortalecimiento y expansión, incluyendo más escuelas de nivel medio superior, lo que amplía el impacto hacia jóvenes que están por concluir su formación académica.

Educación como prioridad nacional

Esta estrategia forma parte de la consolidación de la llamada Nueva Escuela Mexicana, que busca no solo mejorar la infraestructura, sino también generar mejores condiciones para el aprendizaje y la permanencia escolar. En un país donde muchas escuelas aún enfrentan carencias, esta inversión representa una apuesta directa por el futuro: aulas más dignas, comunidades más involucradas y estudiantes con mayores oportunidades.

México está apostando fuerte por su educación en 2026. No se trata solo de construir o reparar escuelas, sino de reconstruir el entorno donde se forma el futuro del país.