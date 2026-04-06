Amílcar Olán y Germán Pérez revelan secretos de corrupción en México

En los pasillos del poder, pocas cosas generan más inquietud que los secretos revelados por quienes antes formaban parte del mismo sistema. Hoy, dos nombres comienzan a resonar con fuerza: Amílcar Olán y Germán Pérez. Ambos, según el periodista Raymundo Riva Palacio, han pasado de ser operadores cercanos al poder a piezas clave en una historia que podría reconfigurar el panorama político mexicano.

De aliados a amenazas

Durante años, Olán y Pérez fueron considerados engranajes funcionales dentro del círculo cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el escenario ha cambiado radicalmente: ahora colaboran con autoridades de Estados Unidos, proporcionando información sobre presuntas redes de corrupción ligadas al llamado "Grupo Tabasco".

Lo que antes era lealtad, hoy se ha convertido en un riesgo. Según las revelaciones, sus testimonios podrían afectar directamente a figuras clave, incluidos los hijos del exmandatario.

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El inicio del escándalo: audios y filtraciones

La historia comenzó a tomar forma con la filtración de audios que señalaban a Andrés Manuel López Beltrán y a su hermano Gonzalo como presuntos operadores de negocios millonarios.

Detrás de esas grabaciones aparece el nombre de Germán Pérez, quien —tras un conflicto económico con Olán— habría decidido liberar la información que detonó el escándalo.

Pero las consecuencias no fueron menores:

Se habla de persecución

Uso de tecnología de espionaje

Detención y presunta tortura

Tras estos hechos, Pérez salió del país y actualmente residiría en Estados Unidos, donde estaría colaborando con autoridades federales.

La ruta del dinero: millones hacia Suiza

Mientras tanto, Amílcar Olán se encuentra en el centro de otra línea de investigación: el flujo de dinero.

Autoridades mexicanas habrían detectado la transferencia de aproximadamente 3 mil millones de pesos hacia cuentas en Suiza, presuntamente mediante redes de empresas fantasma vinculadas a Tabasco.

Este movimiento financiero no solo encendió alertas, sino que colocó a Olán como una figura clave para entender la posible estructura económica detrás de la red.

Lo que podría venir

Las revelaciones no terminan ahí. De acuerdo con Riva Palacio, estos testimonios podrían abrir la puerta a información aún más delicada:

Operaciones de corrupción no investigadas

Redes de protección política

Negocios que continúan activos pese a denuncias

En este contexto, ambos personajes han sido descritos como la "kriptonita" del grupo cercano al expresidente, capaces de debilitar una estructura que durante años se mantuvo intacta.

Un caso que apenas comienza

Más allá de las acusaciones, este caso refleja un patrón recurrente en la política: los secretos más peligrosos suelen salir a la luz desde dentro.

La gran pregunta ahora es hasta dónde llegarán estas declaraciones y qué impacto tendrán, no solo en figuras específicas, sino en la percepción pública sobre uno de los grupos más influyentes del sexenio pasado.

Porque en política, cuando los testigos hablan... la historia apenas empieza.