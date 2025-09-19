Descubre cómo el medidor de luz puede ayudarte a ahorrar energía en casa

El medidor de luz, también conocido como wattorímetro, registra la energía eléctrica que consumes en kilovatio-hora (kWh). Aunque a simple vista puede parecer complicado, interpretar su lectura te da herramientas para:

· Validar que el recibo de la CFE corresponda al consumo real.

· Detectar anomalías en tu instalación o fallas en el equipo.

· Promover hábitos de ahorro energético en el hogar.

En tiempos donde el gasto familiar y el impacto ambiental importan cada vez más, conocer el funcionamiento del medidor se convierte en un aliado para la economía doméstica y la sostenibilidad.