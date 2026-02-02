Claudia Sheinbaum recibe respuesta de Corea del Sur sobre conciertos de BTS

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia de prensa del lunes, confirmó que la carta que envió al Presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung para que haya más conciertos de BTS en México, el próximo mes de mayo, fue contestada.

Sheinbaum Pardo señaló que, en la misiva se le responde que su petición fue comunicada a la empresa promotora de la agrupación surcoreana de K-pop, por lo que podrían ponerse en contacto con el Gobierno de México. "Sí, nos contestó que ya están en contacto con la empresa promotora y que esperan que muy pronto se pongan en contacto", informó en conferencia matutina ante la prensa.

Sheinbaum mencionó que, la respuesta sea favorable, "me contestó el Presidente de Corea, que 'muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical'."

"(...) Agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora BTS, y que, pues esperan que se pongan en contacto pronto con nosotros", señaló la Presidenta mexicana.

La Profeco investiga a Ticketmaster

Frente a la euforia que han causado las presentaciones en México de BTS los próximos 7, 9 y 10 de mayo, así como la alta demanda entre sus fans, ARMY, por hacerse de un boleto para el espectáculo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una carta al Presidente de Corea para que haya más conciertos en territorio mexicano. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL) en contra de la empresa Ticketmaster, tras recibir múltiples quejas de personas consumidoras relacionadas con la venta de boletos para los conciertos de la banda de K-pop BTS en México.

De acuerdo con la dependencia, la sanción económica derivada de este proceso administrativo podría ser superior a los cinco millones de pesos. La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el titular de Profeco, Iván Escalante, detalló el estado del procedimiento y las acciones emprendidas contra la empresa dedicada a la comercialización de boletos.