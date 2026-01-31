Contactanos
Nación

Dictamen del Senado sobre 40 horas laborales ya está listo

El dictamen comenzará a discutirse entre las fracciones parlamentarias del Senado.

Por Staff / La Voz - 31 enero, 2026 - 12:13 p.m.
Dictamen del Senado sobre 40 horas laborales ya está listo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Senado se confirmó como la cámara de origen para la reforma de 40 horas laborales, pues las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos ya tienen el dictamen.

      Fue durante la tarde del viernes 30 de enero cuando se reportó que el proyecto de dictamen comenzó a circular entre las distintas fracciones parlamentarias del Senado para su próxima discusión.

      El Senado se confirma como la cámara de origen

      Como se había previsto desde hace algunas semanas atrás, el Senado será la cámara de origen para la reforma de horas laborales, pues la propuesta de dictamen ya está lista en comisiones.

      Detalles de la propuesta de reforma

      Tal cual se había adelantado, la propuesta de reforma de 40 horas de trabajo a la semana que se discutirá en el Senado, establece que la disminución se hará de manera gradual hasta el 2030. Sobre ello, se apunta que habrá un escalonamiento de horas hasta llegar a las 40 semanales en el año 2030, pues en la propuesta de dictamen se establece el siguiente esquema progresivo:

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados