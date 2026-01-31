Órgano de Administración Judicial despide a trabajadores administrativos en México

Recortarán en el PJF a trabajadores administrativos de confianza. El Órgano de Administración Judicial (OAJ) inició los despidos de entre 350 y 500 trabajadores administrativos de confianza en todo el País, como parte de los reajustes presupuestales de 2026.

La decisión es consecuencia del acuerdo de disciplina presupuestaria para 2026, aprobado el pasado 12 de diciembre por el Pleno del OAJ, que establece que a finales de enero de este año debe reducirse en un 10 por ciento el costo anual de las estructuras orgánicas. De acuerdo con notificaciones de la Dirección General de Recursos Humanos, esta semana se despidió a personal con plazas de analistas, técnicos administrativos y jefes de departamento.

Consultado sobre el tema, el OAJ indicó que esta disposición es parte de un reajuste para eficientar los recursos, ya que de cada 100 pesos que recibe el Poder Judicial de la Federación, 92 son destinados a sueldos y salarios.

El Poder Judicial de la Federación está integrado por 49 mil 980 servidores públicos, de acuerdo con el Primer Informe del OAJ presentado en diciembre pasado.

Del personal total, 38 mil 855 es jurisdiccional, es decir, que labora en juzgados y tribunales, mientras que 11 mil 125 pertenece a unidades administrativas y Órganos auxiliares.

De estos últimos, los trabajadores de confianza y que no están sindicalizados son entre 3 mil 500 y 5 mil, según integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del PJF consultados.

Es decir, que en este último grupo se ubica el 10 por ciento de los empleados que serán despedidos por el acuerdo.

El OAJ tendrá este año un presupuesto 4.5 por ciento menor al que tuvo su antecesor, el Consejo de la Judicatura Federal.

Desde septiembre, en que inició sus funciones, el organismo ha enfrentado reclamos de falta de pagos o recortes.

A fines del año pasado, cientos de Jueces y Magistrados que perdieron sus plazas por la reforma judicial salieron a las calles a protestar contra el OAJ por la falta de pago de la indemnización extraordinaria.