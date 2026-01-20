La OCDE reporta que la piratería global alcanza 467 mil millones de dólares

Alcanza mercado global de piratería 467 mil millones de dólares: OCDE

El monto por el comercio de bienes falsificados o piratería en el mundo alcanzó los 467 mil millones de dólares, estimó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

En el reporte "De lo falso al trabajo forzoso, evidencia de la correlación entre el comercio ilícito de falsificaciones y la explotación laboral", la organización señaló que, además del impacto económico, detrás de la piratería hay redes de explotación laboral, con mano de obra forzosa, explotación infantil y otras violaciones a derechos humanos.

Explotación laboral y redes criminales

El informe -en el que además de la OCDE participó la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)- también señala que hay grupos criminales que están detrás de esas actividades ilegales de falsificación de productos, lo que afecta en mayor medida a trabajadores vulnerables y desprotegidos, pues se minimizan los costos de producción y se disparan las ganancias ilegales.

Se tienen detectados ciertos países que son fuente o puntos de tránsito de bienes falsificados, por lo que muestran mayores niveles de explotación laboral, entre ellos trabajo infantil, empleo informal, jornadas laborales más largas, protecciones laborales endebles y mayor índice de lesiones laborales fatales.

Impacto del trabajo forzoso en la economía

En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculó que el trabajo forzoso produce 236 mil millones de dólares en ganancias ilegales cada año en todo mundo, lo que evidencia un rol de explotación en modelos de negocio criminal.

De eliminarse el trabajo forzoso, según estimaciones, la economía global vería incrementado su Producto Interno Bruto (PIB) en 611 mil millones de dólares.

La OCDE vincula la baja protección laboral con la existencia de redes de explotación de trabajadores, pues en la medida que no se defienden los derechos de las personas, surgen condiciones para la operación de falsificadores.

Ante ello, el organismo llamó a los gobiernos a fortalecer las normas laborales y luchar contra el comercio de bienes falsificados.

Finalmente, dijo que se deberían impulsar "acciones de política pública integrales, incluida una mayor integración entre la aplicación aduanera y las inspecciones laborales y las medidas contra la trata, la promoción de una conducta empresarial responsable para respaldar la integridad del comercio y el cumplimiento de las normas laborales, así como un mayor análisis para evaluar los riesgos."