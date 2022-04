Confirma papá de Debanhi que cuerpo encontrado es de su hija

Monterrey, Nuevo León. – A unas horas de que fuera rescatado de la cisterna el cuerpo de Debanhi Escobar, su padre Mario Escobar, visiblemente consternado confirmó que se trata de su hija y asegura que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León "no hizo su trabajo correctamente".

Alrededor de las 02:00 horas de este viernes, la familia de Debanhi y Karla Quintana, directora de la Comisión Nacional de Búsqueda, salieron del hotel donde fue localizado el cuerpo de Debanhi.

"Por creer en la fiscalía, pido perdón a mi familia, fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente", declaró Mario Escobar tras reconocer la ropa y calzado que vestía su hija el pasado 9 de abril, cuando desapareció.

Con lágrimas en los ojos, don Mario explico que tanto en su corazón como el de su esposa quería y exigía que su hija estuviera viva, pero reconoció que su hija está muerta y no sabe que hacer.

"Estoy molesto porque me equivoque. Creí en la fiscalía. Repito en la fiscalía, nunca me pasaron los tomos, yo les pedía copias, es mi derecho como víctima. Nuca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo. Exijo justicia en ese aspecto y exijo que se aclare porque desapareció Debanhi, en que momento supieron, no nos informaron donde siempre nos traían para todos lados. ¿A quienes le informaron? Cuestionó Don Mario.

Agregó que cuando llegaron al lugar donde localizaron los restos de su hija, no les dieron un espacio que por derecho les correspondía de estar observando las labores de rescate, "no nos dejan entrar, no nos pasó información la fiscalía" recriminó el consternado padre de familia.

"Tal vez porque no era su hija, pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo", expresó el papá de Debanhi con gran dolor por la perdida de su hija.

"Pido perdón a mi familia, pido perdón a mucha gente que creyó en mí. Fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente", dijo luego de acudir a las instalaciones del hotel.

Finalmente, a pregunta expresa sobre sí reconocía la vestimenta de su hija, solo se concretó a contestar visiblemente consternado: "sí".

Acusa irregularidades en videos e investigación

Don Mario Escobar denunció que se observan una serie irregularidades en los videos que le fueron mostrados de las cámaras de seguridad del sábado 9 de abril, la última noche en la que fue vista Debanhi. "Nunca ha justificado (la fiscalía) los 10 a 12 minutos donde pudimos ver a Debanhi, nunca. Fui muy hermético en mis declaraciones porque no tenía nada, porque quise ayudarle a la fiscalía", declaró.

Fiscalía de Nuevo León no ha confirmado identidad del cuerpo hallado en cisterna

La Fiscalía de Nuevo León no ha confirmado que el cuerpo se trate de la joven, que desapareció hace más de una semana.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense alrededor de las 00:00 horas; sin embargo, en el transcurso de la madrugada continuaron las indagatorias en el motel Nueva Castilla, ubicado en el kilómetro 15, de la carretera a Nuevo Laredo.

Y fue hasta las 06:30 horas de hoy, cuando los peritos y agentes ministeriales se retiraron del inmueble, por lo que aún se está a la espera de los resultados periciales sobre la causa de muerte y la identificación del cadáver, para posteriormente definir las posibles líneas de investigación.

El operativo formó parte de la investigación del caso, luego de que se determinó una nueva revisión del lugar y entrevistar a los trabajadores del hotel.

Ropa y crucifijo coinciden con última foto de la joven, informa SSPC

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reiteró que el cuerpo hallado en la cisterna del motel Nueva Castilla continúa en el Servicio Médico Forense de Nuevo León, para realizar la necropsia de ley y confirmar si es Debanhi.

Sin embargo, adelantó que el cadáver tenía un crucifijo y ropa que coincide con la última imagen de Debanhi.

"En la última comunicación con el fiscal, hace algunos momentos nos informa que ya se rescató el cuerpo de la cisterna, se lo llevaron al Servicio Médico Forense para hacer la necropsia y confirmar si se trata del cuerpo de Debani; sin embargo indican que traía un crucifijo que coincide con el que traía, así como la ropa que se dio a conocer en el último momento en una imagen gráfica", dijo en La Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Veracruz.