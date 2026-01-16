¿Una palabra que puede llevarte ante la ley? El riesgo de decir "chiriwillo" en Coahuila

En el sureste de Coahuila, el uso de la palabra "chiriwillo", comúnmente escuchada en el habla cotidiana, ya no se considera una simple expresión coloquial. Autoridades estatales advierten que este término puede tener consecuencias legales, al ser catalogado como peyorativo y atentatorio contra la dignidad de las personas.

"Chiriwillo" o "chirigüillo" es una expresión utilizada en el noreste de México para referirse de manera despectiva a personas que provienen del centro y sur del país y que migran a esta región en busca de empleo. Su uso implica una carga de estigmatización relacionada con el aspecto físico, el color de piel, el nivel socioeconómico, la escolaridad y el origen geográfico.

Consecuencias legales del uso de chiriwillo

Patricia Yeverino Mayola, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila, explicó que esta palabra resulta ofensiva y puede constituir un acto de discriminación, de acuerdo con la legislación vigente que protege la igualdad y los derechos humanos.

Aunque el Código Penal de Coahuila no menciona de manera explícita el uso del término "chiriwillo", el Artículo 239 contempla sanciones para quienes incurran en actos de discriminación, vejación o exclusión. Por ello, el uso de esta expresión de forma peyorativa podría derivar en penas que van desde tres meses hasta un año de prisión, trabajo comunitario o libertad supervisada por un periodo de seis meses a un año, así como multas económicas equivalentes a entre 300 y 500 días de salario.

Apoyo a personas afectadas

La Dirección para Prevenir la Discriminación informó que ofrece atención a personas que se consideren afectadas, brindando asesoría legal y acompañamiento psicológico. Sus oficinas se encuentran en la calle Cuauhtémoc número 349, en la Zona Centro de Saltillo, cerca de la Alameda Zaragoza.