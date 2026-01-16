Rosa Icela Rodríguez informa sobre el intercambio de armas en Edomex

Rosa Icela Rodríguez informa el intercambio de casi 2 mil armas de fuego en Edomex

Con el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", ciudadanos de 53 municipios del Edomex entregaron casi 2 mil armas de fuego de forma voluntaria.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó los avances del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" en el Estado de México, donde se han intercambiado 1,995 armas de fuego de manera anónima y voluntaria en 53 municipios, durante el periodo comprendido del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025.

La cifra fue dada a conocer durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se precisó que la ciudadanía accede a entregar armas de fuego a cambio de dinero en efectivo, como parte de una estrategia de prevención de la violencia.

Coordinación institucional en el programa de desarme

Rosa Icela Rodríguez destaca la coordinación institucional en "Sí al Desarme, Sí a la Paz" en Edomex. La titular de la Secretaría de Gobernación recordó que el programa se realiza en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica y el Gobierno del Estado de México.

Además, como parte del primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad: Atención a las Causas que Generan la Violencia, durante 2025 se llevaron a cabo 713 Jornadas por la Paz en los 125 municipios del Edomex, con la participación de más de 218 mil personas.

La clave ha sido el trabajo coordinado de autoridades de los tres órdenes de gobierno, para generar acciones de seguridad.

Actividades comunitarias para prevenir la violencia

Rosa Icela Rodríguez reconoció la labor de la gobernadora Delfina Gómez, quien encabezó 311 sesiones de la Mesa de Paz, junto con el Gabinete de Seguridad estatal, autoridades federales así como presidentas y presidentes municipales.

La secretaria de Gobernación destacó que, gracias a la coordinación entre autoridades estatales y municipales, se han impulsado actividades deportivas, culturales y artísticas, con el objetivo de ofrecer alternativas a las juventudes y fortalecer su vínculo con la comunidad.

Detalló que la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezó acciones en 10 municipios prioritarios, donde se desplegó un esfuerzo interinstitucional que brindó más de 317 mil atenciones:

- Amecameca

- Atenco

- Chimalhuacán

- Chalco

- Ecatepec

- Ixtapaluca

- Nezahualcóyotl

- Chicoloapan

- Texcoco

- Valle de Chalco

Además, se reforzó la presencia territorial mediante la instalación de Comités de Paz, Ferias de Paz y visitas casa por casa, lo que permitió identificar a jóvenes que recibirán atención prioritaria en 2026.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez adelantó que en febrero de 2026, en coordinación con la gobernadora y autoridades municipales, se conformarán los Consejos de Paz y Justicia Cívica, tanto a nivel estatal como municipal.