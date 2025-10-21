PAN lanza rifa de iPhone 17 para afiliar jóvenes: "Así le hacían nuestros fundadores"

En busca de renovar su imagen y acercarse a las nuevas generaciones, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció una peculiar estrategia para incentivar la afiliación juvenil: rifar un iPhone 17 Pro cada mes entre quienes se registren en su nueva aplicación móvil.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, reveló en entrevista con Azucena Uresti que la medida es completamente legal y forma parte de un esfuerzo por modernizar al partido, aunque también retoma viejas prácticas que, según él, eran comunes entre los fundadores del blanquiazul. "Antes rifaban refrigeradores, teles... ahora es un teléfono de 25 mil a 30 mil pesos", explicó.

Tecnología y afiliación desde el celular:

El funcionamiento es sencillo: los interesados deben descargar la app oficial del PAN, donde podrán informarse sobre el partido, iniciar su proceso de afiliación e incluso postularse para candidaturas. Quienes completen su registro participarán automáticamente en la rifa mensual del iPhone.

Romero destacó que esta propuesta busca conectar con las nuevas generaciones mediante el uso de herramientas digitales y, a la vez, motivar su participación activa en la política. La rifa, aseguró, es una forma de estimular el interés sin cruzar ninguna línea legal.

¿Acarreo digital?

La estrategia ha generado críticas, con algunos sectores señalando similitudes con prácticas de "acarreo digital", aunque el PAN defiende que no se trata de compra de votos, sino de una dinámica abierta para incentivar el registro partidista.

La renovación del PAN, anunciada recientemente con un cambio de imagen y discurso, busca posicionar al partido de cara a nuevos retos políticos, con un enfoque más juvenil y tecnológico. La app será el eje central de esta nueva etapa, ofreciendo acceso directo a información partidista, registro de militantes y ahora también, atractivos premios.