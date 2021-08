Corte americana aceptó demanda de México contra fabricantes de armas

Una corte federal de Estados Unidos aceptó una demanda presentada por el gobierno de México contra varios fabricantes de armas del vecino país, a los que acusa de tener una actitud negligente que permite que sus productos lleguen al crimen organizado, dijo el viernes el canciller Marcelo Ebrard.

En la inédita demanda civil interpuesta ante una corte federal en Massachusetts, con la que México busca una reparación económica de hasta USD 10,000 millones, son señaladas las empresas Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt´s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Company, entre otras.

El canciller Marcelo Ebrard publicó en sus redes sociales una lista de empresas responsables de comercio negligente.

La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí. Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos.

Un equipo de funcionario mexicano, encabezado por el canciller Marcelo Ebrard, presentó una demanda del tipo civil en contra de las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos por lo que señalan como comercio negligente e ilícito.

La demanda, que ha sido presentada ante una corte federal en Boston, Massachusetts, no es en contra del gobierno de ese país, explicaron los funcionarios, por lo que no debe ser considerada como un litigio diplomático, insistieron.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que desde la cancillería se ha trabajado este tema durante al menos dos años, desde que se propuso iniciar una acción legal exitosa, factible, en el vecino del norte, en contra de los productores de armas, "íntimamente vinculadas a la violencia que se vive en México", indicó.

El canciller explicó que lo que presentan es una demanda civil de daños, con la que se busca que las empresas apuntadas compensen al gobierno de México por el daño causado por sus prácticas negligentes. También que impongan estándares para monitorear y en su caso disciplinar a sus clientes "porque las empresas lo saben".

Y es que Ebrard aseguró que esas compañías incluso fabrican modelos de armas específicamente para el narcotráfico, que tienen distintas características, "son más valiosas". Por ese motivo, insistió, las empresas demandadas deben incorporar mecanismos de seguridad en las armas, para poder rastrearlas. "Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan muertes en México", subrayó.

Eso sí, reconoció que del lado mexicano de la frontera también queda un largo camino por recorrer en el tema, que esta demanda no es que sustituya el deber de México, pero, dijo, es de gran avance. "Vamos a ganar el juicio y vamos a reducir el tráfico de armas a México que no puede seguir impune"

Algunas de las empresas señaladas son Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt´s Manufacturing Company, Glock Inc, Sturm, Ruger & Co, Inc, entre otras.