Corte federal en Massachusetts desestimó demanda de México contra las armas

Una Corte federal en Massachusetts desestimó ayer la demanda por 10 mil millones de dólares que interpuso el gobierno de México contra las mayores fábricas estadunidenses por vender deliberadamente armas que utiliza el crimen organizado.

"Desafortunadamente, para el gobierno de México, todos sus reclamos están prohibidos por leyes federales o se truncan por otras razones", determinó el magistrado federal Dennis Saylor en Boston.

Dijo que la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas prohíbe de manera inequívoca las demandas a los fabricantes por "el daño causado únicamente por el mal uso delictivo o ilegal de productos de armas de fuego".

El juez aclaró que "aunque la Corte tiene considerable simpatía por el pueblo de México, y ninguna para los que trafican armas a la delincuencia organizada mexicana, tiene el deber de cumplir la ley".

La cancillería mexicana respondió de inmediato que apelará la decisión de juez Saylor.

El siguiente paso para el gobierno de México será continuar el caso ante la Corte de Apelaciones en la misma ciudad de Boston. Ahí un panel de tres jueces analizará la apelación y, de ser necesario, pasará al pleno del tribunal. Posteriormente, la última opción sería la Suprema Corte de Estados Unidos.

En su demanda, México responsabilizó a las principales fábricas de armas estadunidenses de impulsar la venta de armas a sabiendas de que muchas de ellas llegarán a manos del crimen organizado.

La demanda dice que entre siete y nueve de cada diez armas recuperadas y que rastrea el gobierno de México provienen del mercado estadunidense.

"Durante décadas, el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortífera avalancha de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera; el resultado previsible de las acciones y prácticas comerciales deliberadas de los demandados", dice la denuncia.

La demanda de México fue contra las empresas Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt´s Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges. M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc., y D/B/A Interstate Arms.

