Crimen organizado obliga a sacerdotes a dar misas privadas en San Luis Potosí

El vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, señaló que personas del crimen organizado han obligado a sacerdotes del estado a practicar rituales católicos como la comunión, misas o bautizos en propiedades privadas de los propios criminales.

A pesar de estos casos registrados, estos accidentes no han ocurrido en tiempos recientes.

"Ha habido situaciones en las que ha habido ese tipo de exigencias, vamos a llamarlo así, tal vez de personas que pertenecen al crimen organizado, y que quieren un bautizo, que lo quieren en sus fincas, y que los tienen con ciertas características", expuso ante medios locales.

"Pero sí las ha habido, incluso que se llevan al sacerdote para llevar a cabo la ceremonia", declaró el vocero.

El vocero señaló que estos procesos católicos no pueden ser negados, por lo que los clérigos no pueden negarse, por lo que no pueden negarse. Asimismo señaló que estos no realizan grandes donaciones a la iglesia como se cree, aunque estos diezmos no pueden ser tomados de igual manera.

Se ha sabido de estas personas en los alrededores de las parroquias que se encuentran en la zona del Saucito y de Angostura, apuntaron.