Crímenes que le acusan a El Bronco no ameritan prisión preventiva; Abogado

El abogado del exmandatario estatal de Nuevo León señalo en una entrevista, que su cliente, EL Bronco, no debería estar en la cárcel por los delitos que se le imputan.

Así mismo señalo que Jaime Rodríguez cuanta con guardaespaldas estatales y es perfectamente localizable por en de su aprisionamiento es injustificado.

"El exgobernador es una persona que tiene escoltas asignadas por ley de carácter estatal, que lo cuidan y por lo tanto él está todo el tiempo perfectamente localizable por parte de los organismos estatales", dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

""Se le pudo haber notificado que compareciera a esta audiencia de imputación sin necesidad alguna de ser detenido porque el delito no amerita prisión preventiva oficiosa", insistió.

Así mismo el abogado señalo que los delitos que se le impugnan no le competen a las autoridades de Nuevo León si no federales.

"Resulta extraño que la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado haya investigado este particular delito que se vincula o se relaciona con una elección presidencial y que de conformidad a la Ley General de Delitos electorales claramente se surtirá la competencia a nivel federal, no local, por tratarse de una elección presidencial, no se trató de una elección local", puntualizó.