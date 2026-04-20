Contaminación en río Cazones: Pemex niega responsabilidad en Veracruz

En el norte de Veracruz, el río Cazones se ha convertido en el centro de una controversia ambiental que mezcla incertidumbre, preocupación social y versiones encontradas.

Todo comenzó cuando habitantes y pescadores reportaron una escena inquietante: cientos de peces flotando sin vida en el agua. La imagen no solo encendió alarmas ecológicas, sino también el temor de comunidades que dependen del río para subsistir.

Alerta que no pasó desapercibida

Las autoridades locales desplegaron operativos de inspección en varios kilómetros del río tras confirmarse la mortandad de especies acuáticas.

El hallazgo coincidió con reportes previos de contaminación en la región, incluyendo derrames de hidrocarburos en zonas cercanas y cuerpos de agua conectados.

Para muchos habitantes, la relación parecía evidente.

La postura de Pemex

Sin embargo, Petróleos Mexicanos (Pemex) fue tajante: negó que exista presencia de combustible o contaminación por hidrocarburos en el río Cazones.

Esta declaración marcó un contraste fuerte con la percepción de la población, que había reportado incluso residuos sospechosos en el agua.

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Investigación en curso

Ante la incertidumbre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) inició la toma de muestras para determinar el origen del problema.

Hasta ahora, no se descarta que la causa pueda estar relacionada con descargas de otras industrias o factores distintos al petróleo.

Un contexto que genera dudas

El caso no ocurre en aislamiento. En semanas recientes, el Golfo de México y las costas de Veracruz han sido escenario de múltiples reportes de derrames de hidrocarburos, limpieza de playas y afectaciones ambientales.

Además, organizaciones han advertido que estos eventos podrían estar conectados con fallas en infraestructura petrolera o actividades industriales en la región.

Más allá de una sola explicación

El río Cazones hoy representa algo más que un incidente puntual: es un reflejo de los retos ambientales en zonas donde conviven industria, ecosistemas y comunidades.

Mientras las autoridades investigan y Pemex descarta su responsabilidad, la pregunta sigue abierta:

¿Qué está matando la vida en el río?

La respuesta no solo definirá responsabilidades, sino también el futuro ambiental de una región que depende del equilibrio entre desarrollo y naturaleza.