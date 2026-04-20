Feminicidio de Edith Guadalupe: madre defiende a Juan Jesús N

El caso de Edith Guadalupe no solo ha sacudido a la Ciudad de México por la brutalidad del crimen, sino también por las múltiples voces que hoy chocan en busca de verdad. Entre ellas, una destaca por su carga emocional: la de una madre que, frente a las cámaras y la opinión pública, sostiene una frase que divide opiniones: "mi hijo es inocente".

Una historia marcada por la tragedia

Edith Guadalupe, una joven de 21 años, desapareció tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo. Días después, su cuerpo fue encontrado en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, en circunstancias que apuntan a feminicidio.

El caso pronto encendió la indignación social, no solo por el crimen, sino por las fallas en la respuesta de las autoridades, señaladas por la familia de la víctima.

En medio de este escenario, fue detenido un hombre identificado como Juan Jesús "N", quien trabajaba como vigilante en el inmueble donde la joven fue vista por última vez.

La voz que no se rinde

Mientras avanzaban las audiencias judiciales, una figura apareció fuera de los juzgados: la madre del acusado. Con firmeza, pero también con evidente angustia, declaró que su hijo no es culpable.

Su postura no es aislada. Familiares del detenido han insistido en que existen elementos que podrían cambiar el rumbo del caso, incluyendo un video que, según la defensa, mostraría a otra persona con comportamientos sospechosos dentro del edificio.

Para ellos, la historia aún no está completa.

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Dos versiones, una verdad pendiente

Por un lado, la Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para señalar al detenido como presunto responsable. Por otro, la defensa y la familia cuestionan la investigación y piden que se amplíen las líneas de indagación.

Este choque de versiones no es nuevo en casos de alto impacto en México, donde frecuentemente la búsqueda de justicia se enfrenta a dudas sobre el proceso y la actuación de las autoridades.

Más allá del caso: lo que revela

El feminicidio de Edith Guadalupe no solo expone la violencia que enfrentan muchas mujeres, sino también las grietas en el sistema de justicia: retrasos, posibles irregularidades y una sociedad que exige respuestas claras.

Mientras tanto, dos familias viven realidades opuestas pero igualmente dolorosas: una que exige justicia para una joven que ya no está, y otra que lucha por demostrar la inocencia de un hijo.

Un caso abierto, una historia en construcción

La frase "mi hijo es inocente" no es solo una declaración; es el reflejo de una batalla legal y emocional que apenas comienza.

El caso sigue en desarrollo. Y como ocurre en muchos de estos episodios, la verdad —esa que todos reclaman— aún no termina de revelarse.