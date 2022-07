Cuauhtémoc Blanco no descarta buscar la presidencia

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, aseguró que aún no tiene una "corcholata" favorita, sin embargo, afirmó que "algún día" le gustaría ser competir por la Presidencia de México, pero que actualmente su prioridad es terminar su mandato en tiempo y forma.

En un encuentro con los medios de comunicación, el ex futbolista señaló que aún no decide qué rumbo tomará su vida una vez que culmine su mandato estatal, pero no descartó que en algún momento de su vida le interesaría contender para convertirse en el titular del Ejecutivo.

"Mi objetivo es estar aquí y cuando se acerquen las elecciones tomaré una decisión, si sigo en la política o voy a otro objetivo que siempre he deseado, ser entrenador y estar algún día en algún mundial con la Selección Mexicana", declaró el mandatario estatal.

No obstante, Blanco comentó que aún no logra decidirse por su "corcholata" favorita, aunque les deseó suerte en la encuesta que realizará Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para definir quien será su candidata o candidato que los represente en las elecciones presidenciales de 2024.

"Que gane el mejor, yo siempre les he dicho y muchas veces lo he dicho aquí, quien toma las decisiones es la gente, no nosotros", sostuvo.