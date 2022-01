Cuauhtémoc Blanco responde a las fotos con presuntos delincuentes

Después de la polémica generada al rededor del Gobernador de Morelos por unas fotografías donde se aprecia al mandatario con presuntos criminales, Cuauhtémoc Blanco, negó tener cualquier lazo con el crimen organizado.

"Es normal de la gente que quiere desestabilizar el gobierno; me he tomado fotos con mucha gente y al final de cuentas no voy a estarles preguntando a qué te dedicas o quién eres" afirmo el Gobernador de Morelos.

Ante estos señalamientos, el ex-delantero del América, afirmo que al ser una persona reconocida se ha tomado fotografías con diversos personajes poco gratos como el hijo de "El Chapo", y por ser figura publica no puede negarse a tomarse una foto.

La fotografía tomada en el 2018 se encuentran presentes Irving Eduardo Solano alias "El Profe", Raymundo Isidro Castro alias "El Ray" y Homero Figueroa Meza de "El Comando Tlahuica" que son presuntos integrantes de "Guerreros Unidos"