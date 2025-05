Cultura impondrá sanciones en contra de MrBeast

Por medio de un comunicado de prensa, la titular de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, Claudia Curiel de Icaza, afirmo que el youtuber americano, MrBeast, será sancionado después de que este grabara un video dentro de la zona arqueológica de Calakmul, Chichen Itzá y Balamcanché.

Antes de esta misiva, el Instituto Nacional de Antropología (INAH), anuncio que MrBeast tenía permiso para ingresar, por lo que descartaron alguna sanción. Ahora la secretaria de Cultura, ha solicitada información sobre estos permisos.

"Le pedí a Diego Prieto una ficha. No es la primera vez que pasa y siempre se han aclarado. Por supuesto que no estamos de acuerdo y por supuesto que van a haber las sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios", fue la postura que dio a conocer tras haber sido cuestionada sobre el tema.

El sábado 10 de mayo de 2025 el youtuber publicó un video titulado "Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo". El contenido del material fue documentado al interior de diversas pirámides ubicadas en zonas arqueológicas como Calakmul, en el estado de Campeche, así como en Chichen Itzá y Balamcanché, en el estado de Yucatán.