Detienen a joven de 18 años por caso de Dafne; acudió voluntariamente a la Fiscalía

CIUDAD MADERO, Tamaulipas — La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ejecutó la primera orden de aprehensión vinculada con la investigación sobre la muerte de Dafne, la adolescente de 13 años que falleció al interior de la Academia Militarizada Doenitz. La persona detenida fue identificada como Dana Yanina "N", de 18 años de edad, quien fue custodiada por agentes ministeriales tras haberse presentado por su propia cuenta ante la autoridad.

De acuerdo con la información confirmada por la defensa legal de la imputada, la joven acudió a las instalaciones de la representación social con el objetivo de rendir su declaración ministerial sobre los hechos registrados en el plantel. Sin embargo, al concluir el procedimiento de comparecencia, los elementos de la Policía Investigadora le notificaron la existencia de una orden judicial dictada en su contra y procedieron con su arresto.

Posterior a la notificación del mandato, la detenida fue trasladada bajo resguardo a las oficinas de la Fiscalía localizadas sobre la calle Haití, en el municipio de Ciudad Madero, a bordo de un vehículo oficial de la corporación. Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han detallado públicamente los delitos específicos por los que se le acusa ni han brindado mayores pormenores respecto al contenido de la carpeta de investigación en curso.

Acciones de la autoridad

Versiones surgidas durante las indagatorias señalan de forma extraoficial que Dana Yanina "N" laboraba como auxiliar de Estrella Mora, conocida en la institución como "Estrellita". Mora ha sido identificada por los familiares de la víctima como una de las presuntas responsables de la supervisión directiva y disciplinaria en el área femenil de la academia militarizada al momento en que ocurrieron los acontecimientos.

Esta aprehensión representa la primera acción penal concretada por la representación social en torno al caso, el cual ha provocado un amplio seguimiento público en la región. La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar las causas probables del deceso y deslindar las responsabilidades correspondientes, mientras la defensa de la detenida alista los recursos legales para la audiencia inicial ante el juez de control.