Indignación en Saltillo: Laura Bozzo exige justicia por el perro Rocky

¡Rompe en llanto! Asegura Laura Bozzo que hará justicia por el caso del perro ´Rocky´ en Saltillo

Nadie esperaba que el caso de maltrato animal que derivó en la muerte del perro ´Rocky´ alcanzara repercusión nacional. Creadores de contenido como Luisito Comunica, Maryfer Centeno y Arturo Islas se convirtieron en la voz del can, que murió la mañana del miércoles. Esa misma noche, Laura Bozzo se sumó a las muestras de indignación contra la presunta responsable y a la exigencia de justicia.

Con lágrimas en los ojos, entre gritos y fiel a su estilo, la peruana aseguró que, tras enterarse de la tragedia, decidió unirse a quienes exigen justicia. "A punto de subir a un avión me acabo de enterar de la historia de Rocky y estoy en estado de shock. ¿Cómo puede ser que una mujer, porque se pelea con el marido... en qué cabeza cabe que amarres a ´Rocky´ y lo atropelles tres veces hasta dejarlo prácticamente muerto?", dijo la exparticipante de ´La Casa de los Famosos´.

Indignación en redes sociales

La muerte de Rocky ha generado una ola de indignación en las redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su rechazo al maltrato animal. Influencers y figuras públicas han alzado la voz para exigir justicia y que se tomen medidas más severas contra quienes cometen actos de violencia hacia los animales.

Acciones de la comunidad

La comunidad de Saltillo se ha movilizado para exigir justicia por Rocky. Se han organizado marchas y campañas en redes sociales para concienciar sobre la importancia de proteger a los animales y castigar a quienes los maltratan. La historia de Rocky se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el maltrato animal en el país.