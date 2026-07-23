Empresas estadounidenses y Ronald Johnson discuten inversión en México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo una reunión con Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la U.S. Chamber of Commerce, así como con representantes de empresas estadounidenses con operaciones en territorio mexicano.

De acuerdo con un mensaje publicado por el diplomático en su cuenta oficial de X (@USAmbMex), el encuentro tuvo como propósito reafirmar una de las prioridades de la administración del presidente Donald Trump: impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de oportunidades mediante el sector privado.

En su publicación, Johnson señaló que las empresas estadounidenses generan empleos, fortalecen las economías de ambos países y contribuyen a ampliar la prosperidad a ambos lados de la frontera.

Ronald Johnson reafirma el compromiso de EE. UU. con la inversión en México.

El encuentro con la U.S. Chamber of Commerce se suma a una serie de reuniones que Ronald Johnson ha sostenido con organismos empresariales desde que asumió el cargo como embajador en mayo de 2025. Johnson ha enfatizado la importancia de mantener un diálogo constante para fomentar la inversión y el desarrollo económico en la región.