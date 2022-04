Debanhi lloró cuando sus amigas la dejaron: Chofer

Monterrey.- El chofer de aplicación que trasladó a Debanhi la noche que desapareció, contó por primera vez detalles sobre lo que vivió.

En entrevista a un medio local, Juan David Cuellar, quien negó las acusaciones de abuso hechas por el padre de Debanhi, dijo que las amigas de la joven la pusieron en el auto y ellas se fueron en otro vehículo, situación que molestó a Debanhi.

La estudiante de derecho incluso expresó que sus acompañantes eran "malas amigas" y comenzó a llorar.

"No me platicó en ningún momento de ninguna pelea, simplemente me dijo que eran malas amigas y que se habían ido y empezó a llorar", comentó Juan David Cuellar, conductor que trasladó a Debanhi.

Debanhi bajó del auto de Juan David sin aparente motivo y comenzó a caminar, fue ahí cuando él envió la foto de la joven parada en la carretera y mensajes a sus amigas.

El conductor del auto KIA en color blanco señala que no intentó convencer a Debanhi que regresara al auto por miedo a represalias y mejor se fue, pero al llegar a casa con su esposa, decidió que regresaría al lugar donde la bajó porque hizo conciencia que era un lugar inseguro, pero al volver, Debanhi ya no estaba.