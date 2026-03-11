Claudia Sheinbaum llama a reflexionar sobre redes sociales y menores

El uso cotidiano de redes sociales entre niñas, niños y adolescentes abrió un nuevo debate en el ámbito público.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que México necesita reflexionar sobre el impacto que estas plataformas tienen en la vida de los menores.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria afirmó que la discusión debe involucrar a distintos sectores de la sociedad, desde familias y escuelas hasta legisladores, debido al creciente papel que las plataformas digitales ocupan en la vida cotidiana.

"Es un tema que debe debatirse en la sociedad mexicana", expresó la presidenta al referirse al uso de redes sociales en menores, especialmente en un contexto donde la tecnología y el acceso a internet avanzan con rapidez.

Impacto en la salud emocional de menores

Uno de los puntos que motivan esta discusión es el posible impacto que el uso prolongado de plataformas digitales puede tener en la salud emocional de niñas y niños.

Sheinbaum mencionó que diversos estudios han señalado que la exposición constante a redes sociales podría generar ansiedad, estrés o presión social, especialmente entre menores que aún se encuentran en etapas de desarrollo.

Reflexión sobre el uso de plataformas digitales

El planteamiento, aclaró, no busca limitar derechos ni promover censura, sino analizar el fenómeno desde distintas perspectivas. "No se trata de restringir la libertad de expresión, sino de reflexionar sobre el uso de las plataformas", explicó.