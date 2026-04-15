Anuncian aumento del precio de la tortilla pero Sheinbaum lo desmiente

El costo de la tortilla en México se encuentra en el centro del debate luego de que el Consejo Nacional de la Tortilla anunciara un posible incremento en su precio a partir del 15 de abril, lo que contrasta con la postura del gobierno federal, que niega cualquier justificación para dicha alza.

De acuerdo con el organismo, el precio del kilo podría subir entre 2 y 4 pesos. Actualmente, en la Ciudad de México y el Estado de México se ubica en alrededor de 22 pesos, por lo que podría alcanzar hasta los 26 pesos en los próximos días.

El presidente del consejo, Homero López, explicó en entrevista que el ajuste no responde al costo de la harina, sino a un rezago en los precios acumulado durante los últimos tres años, periodo en el que, aseguró, no se habían registrado aumentos.

Además, señaló que en entidades del norte del país, como Sonora y zonas fronterizas, el precio podría llegar hasta los 32 pesos por kilo, influido por factores como el transporte y la inseguridad.

¿Qué dice Claudia Sheinbaum sobre el aumento?

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó estas previsiones durante su conferencia matutina del 14 de abril, al afirmar que no hay motivos que respalden un encarecimiento del producto. Argumentó que el costo del maíz se encuentra en niveles históricamente bajos, lo que, en su opinión, descarta un aumento en el precio de la tortilla.

Impacto del posible aumento en la tortilla

El tema también pone en duda la continuidad de un acuerdo alcanzado hace casi un año entre el gobierno federal y productores de maíz, el cual contemplaba una reducción del 5% en el precio de este alimento básico.

Ante posturas encontradas, el comportamiento del precio de la tortilla en los próximos días permanece incierto, en un contexto donde se trata de uno de los productos de mayor consumo en el país.