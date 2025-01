Declaran culpable al Fofo Márquez; Podría pasar 40 años en prisión

El dia de ayer, y tras meses de lucha legal, el influencer, Rodolfo Márquez, más conocido como "Fofo" Márquez, fue encontrado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa, por lo que podría recibir más de 40 años en prisión.

El 24 de enero de 2025 se llevó a cabo la audiencia final del caso de Rodolfo Márquez, donde el juez evaluó una prueba clave para dictar su fallo: un video que capturó la agresión.

Durante el juicio, Rodolfo, conocido como "Fofo", suplicó clemencia argumentando que era solo un "junior" (hijo de una familia adinerada) y pidió que su caso no fuera tratado como un espectáculo mediático.

"Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro (...) Yo le pido, su señoría, que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático".

El juez, pese a la súplica del influencer, la manifestación de sus seguidores y la aparición de su familia en televisión y redes sociales, lo declaró culpable y le dictará sentencia el próximo 29 de enero.