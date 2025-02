Defensa no descarta misión de espionaje de avión americano

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo señalo que el avión espía americano que fue detectado sobre el mar de California no violó el territorio nacional, pues este sobrevoló sobre aguas internacionales.

Trevilla Trejo señaló que no se descarta que estos aviones tengan una misión de espionaje contra el crimen organizado, pero este avión sobrevoló de manera legal.

Asimismo, señaló que otros vuelos militares estadounidenses se realizaron con permiso de las autoridades mexicanas

"No lo podemos descartar (el espionaje) porque no sabíamos qué era lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional", aseveró el funcionario durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

"El resto de vuelos que ha autorizado la Secretaría de Defensa Nacional son los normales: aviones de carga que van a Centro y Sudamérica, algunos aviones que han aterrizado en el país, pero que precisamente en acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional se llevan a cabo actividades autorizadas en ocasiones por el Senado cuando traen tropas para efectos de adiestramiento", precisó.

México no cuenta con radares de alta potencia militar para poder detectar aviones espías, por lo que se cree, que este avión se dejó ver por las autoridades para anunciar su presencia.