Dejan en libertad al agresor de Heidy Infante

La cantante, Heidy Infante dio a conocer que después de que un desconocido se subió a su escenario y la agredió física y sexualmente, este fue liberado de manera inmediatamente por las autoridades de la Ciudad de México.

En una conversación con la periodista, Azucena Uresti, la cantante señalo que se encontraba en Iztapalapa para celebrar el aniversario de un mercado local, cuando el hombre, que no era de su equipo se subió al escenario.

Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, fue víctima de una agresión durante un show en la alcaldía Iztapalapapic.twitter.com/gwlZqsxbmF — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 6, 2023

Este empezó a bailar e intento abusar sexualmente de la cantante en el escenario, al confrontarlo, este la agredió, por lo que fue sometido por los músicos. A pesar de los testigos del ataque, las autoridades de la Ciudad de México dejaron ir al hombre.

"Se brincó al escenario como si nada, toma un micrófono y se puso a cantar, le pedí que se bajara y me comenzó a agredir con su forma de cantar y bailar (...) las autoridades de la CDMX lo dejaron ir", mencionó la cantante en conversación con Azucena Uresti.

La nieta de Pedro Infante respondió ante los señalamiento de que ella fue la que inicio el ataque.

Este es Jorge Cano (Yian López Semanat) el sujeto que golpeo y agredió sexualmente a Heidy Infante.



Los patrulleros lo liberaron sin consignarlo acuso la cantante.#HeidyInfante pic.twitter.com/Anec6Ttvwu — Andrey de la Mancha (@AndreyGMaya) March 7, 2023

"No lo toqué, lo quise bajar... no les voy a dar la razón a nadie nunca, él me golpeó y le agredió sexualmente, eso no lo voy a permitir nunca", dijo la cantante.

Heidy Infante no especificó si realizará una denuncia formal para que se gire —en caso de que sea necesaria— una orden de aprehensión en contra del sujeto