Desaprueba AMLO prestar armas a alumnos

CIUDAD DE MÉXICO. - El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no estar de acuerdo con dar armas a jóvenes estudiantes, como se denunció en una secundaria en Guanajuato, "eso lo hacen en otros países, nosotros no debemos de copiar eso", señaló textualmente AMLO durante su conferencia de prensa Mañanera.

Desde el día de ayer, padres de familia de la Secundaria Técnica 54 ubicada en Purísima del Rincón, Guanajuato, denunciaron que elementos policiacos y directivos del plantel educativo dieron pistolas y rifles a los alumnos, como parte de una ´charla de prevención.

Los hechos denunciados por los padres de familia y que hoy fueron tema de la conferencia de prensa Mañanera de AMLO, se realizaron en el patio de la secundaria Mariano Matamoros, cuando policías municipales pusieron en manos de alumnas y alumnos del turno vespertino varias armas, cortas y de alto poder.

La entrega momentánea de armas, formaron parta de las pláticas sobre prevención de adicciones y violencia como parte del programa "Planet Youth" importado por el gobierno de Guanajuato desde Islandia.

A pregunta expresa sobre su postura, el presidente López Obrador fue muy escueto, pero claro al afirmar:

"No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Eso lo hacen en otros países, nosotros no debemos de copiar eso".