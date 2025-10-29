Gobierno de Trump suspende 13 rutas del AIFA hacia Estados Unidos por incumplimiento de acuerdos

El gobierno de Donald Trump anunció la cancelación de 13 rutas aéreas —actuales o en planeación— operadas por aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Estados Unidos. La medida, confirmada por el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, fue justificada como respuesta al presunto incumplimiento de acuerdos bilaterales entre ambos países en materia de aviación.

Duffy señaló que los compromisos firmados en 2015 fueron violados por parte de México al congelar o cancelar vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años consecutivos. “Estos acuerdos son vinculantes y, al igual que nuestros acuerdos comerciales, Donald Trump los hará cumplir”, afirmó el funcionario en redes sociales, donde también dejó abierta la posibilidad de que las rutas sean restablecidas si el gobierno mexicano cumple con lo pactado.

De acuerdo con Aristegui Noticias, la decisión impacta principalmente a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, cuyas operaciones desde el AIFA hacia ciudades estadounidenses quedarán suspendidas. Además, según El Financiero, la medida limita la expansión de servicios aéreos de las compañías mexicanas que vuelen desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia territorio estadounidense.

La administración estadounidense responsabilizó al actual gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, del incumplimiento del acuerdo firmado hace casi una década. “Hasta que México deje de jugar y cumpla con sus compromisos, seguiremos haciéndolo responsable”, advirtió Duffy.

Por ahora, los vuelos de pasajeros y carga desde el AIFA con destino a Estados Unidos quedan suspendidos hasta nuevo aviso, mientras ambos países buscan una posible renegociación que permita restablecer las operaciones aéreas afectadas.