Aprobado: Poder Judicial gastará 331 mdp en menú de lujo

El Poder Judicial aprobó un gasto por 331 millones de pesos para el servicio de comedor de sus trabajadores, con un menú de lujo.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) realizó la licitación pública para el Servicio de Comedor General Institucional, para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

Exigencias para el menú de lujo del Poder Judicial

Para esta licitación, se debía cumplir con varias exigencias, como cumplir con 4 tiempos en el comedor para hasta más de un millón de servicios, con varias opciones para cada tiempo. De acuerdo con la licitación del OAJ del Poder Judicial, la empresa que ganó el contrato para el servicio de comedor de 2026, debe cumplir con un menú de lujo de 4 tiempos.

Este menú diario debe de tener 4 tiempos y cubrir entre 421 mil 901 y hasta 1 millón 54 mil 752 servicios, reveló la investigación de Alejandra Cahola y Pedro Villa y Caña. Por otra parte, se exigió en la licitación del Poder Judicial que el menú de lujo cuente con opciones diarias, distribuidas de la siguiente forma: 2 opciones de sopa caldosa, como sopa de pasta, crema de verdura, consomé o lentejas con poca sal y condimentos; 3 opciones de segundo tiempo como ensalada, pasta, chilaquiles con queso y crema, verduras al vapor, huevo y arroz en diferentes preparaciones; 4 opciones de plato fuerte, compuestas por ensalada y proteína, así como una opción vegana; 3 opciones de postre como gelatina light, ensalada de frutas, flan, galletas y pasteles variados.

Asimismo, se especifica que no se puede repetir el menú en un ciclo de 10 semanas y se debe ofrecer también la opción del menú para llevar. Por otra parte, se señaló que se debe de entregar complementos como pan, tortillas, mantequilla y salsas "sin límite". Además, se resaltó el gramaje específico para varios de los componentes, aclarando que, de no cumplirse, se registrará como una incidencia.

Estos gramajes son: carne magra fresca y suave, 120 gramos, sin contar grasa o hueso; para las sopas o consomé, 110 gramos de verdura drenada.

Poder Judicial paga por menú de lujo para el OAJ y 5 dependencias estatales

De acuerdo con la licitación OAJ/SEA/DGRM/LPN/005/2026, otorgada a la empresa Amazing Trade de México S.A. de C.V., se pagará hasta 255 millones 102 pesos por el servicio de comedor para trabajadores del Poder Judicial en 2026. A la par se pagará hasta 76 millones 618 mil 184 pesos a la empresa Profesionales en Comidas Industriales S.A. de C.V. para los comedores de: Toluca: 17 millones 993 mil pesos; Puebla: 13 millones 035 mil pesos; Oaxaca: 13 millones 930 mil pesos; Tlaxcala: 8 millones 706 mil pesos; Jalisco: 22 millones 637 mil pesos. Es decir, se pagarán hasta 331 millones 720 mil 184 pesos mexicanos por el servicio de comedor para los trabajadores del órgano federal, así como los de 5 entidades más.