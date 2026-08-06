Michoacán: Sedena refuerza seguridad con 1,557 elementos para productores de aguacate

Sedena despliega más de mil 500 elementos en Michoacán para blindar la producción de aguacate y combatir la extorsión. Las fuerzas de seguridad concentrarán sus acciones en municipios considerados estratégicos para la producción y comercialización del aguacate, entre ellos Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.

Como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad en Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició este jueves el despliegue de 1,557 efectivos hacia distintas regiones del estado con el objetivo de fortalecer la vigilancia en zonas aguacateras, proteger las principales vías de comunicación y combatir los delitos que afectan a los productores. El operativo contempla la movilización de 657 integrantes de la Guardia Nacional y 900 elementos del Ejército Mexicano, quienes comenzaron su traslado por vía terrestre desde diversos puntos del país para incorporarse a las labores de seguridad que ya realiza la 21 Zona Militar en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

De acuerdo con la Sedena, el despliegue busca reforzar la vigilancia en huertas, centros de empaque, carreteras y puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), además de inhibir el delito de extorsión que afecta a productores y empresarios del sector.

Entre las acciones que realizarán los efectivos destacan patrullajes permanentes, recorridos terrestres y operaciones preventivas en zonas urbanas y rurales de los municipios contemplados, con la finalidad de fortalecer la presencia institucional y reducir la incidencia delictiva. La dependencia aseguró que todas las operaciones se desarrollarán con apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto a los derechos humanos.

La Sedena señaló que este refuerzo forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y contribuirá a las acciones dirigidas a debilitar a los grupos delictivos que operan en Michoacán mediante operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno, con el propósito de generar mayores condiciones de paz y seguridad para la población.