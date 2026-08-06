Claudia Sheinbaum busca reactivar exportación de aguacate michoacano a Estados Unidos

Claudia Sheinbaum anunció el plan para recuperar la exportación de aguacate a Estados Unidos tras la suspensión de inspecciones del USDA por seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México ya trabaja en una estrategia para restablecer la exportación de aguacate michoacano a Estados Unidos, luego de que el Departamento de Agricultura de ese país (USDA) suspendiera temporalmente las inspecciones por una alerta de seguridad para su personal.

"Estamos haciendo un plan de trabajo para garantizar la seguridad en ciertas zonas y, a través de Roberto Velasco, del secretario Omar y la Secretaria de Agricultura, se pidió a la Embajada de los Estados Unidos que nos pudiéramos reunir a la brevedad posible con el Departamento de Agricultura y las áreas de inspección", dijo Claudia Sheinbaum.

Acciones de la autoridad

Durante la conferencia mañanera de este 6 de agosto, Claudia Sheinbaum explicó que mantiene comunicación con productores del sector de aguacate y confió en que la pausa no genere afectaciones económicas de gran impacto, ya que su administración atiende la petición de reforzar la seguridad en las zonas productoras.

Asimismo, informó que, por conducto del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se solicitó una reunión urgente con la Embajada de Estados Unidos y el USDA para acordar el regreso de los inspectores y reactivar la autorización de las exportaciones.