Banxico reporta aumento del 47.5% en tarjetas de crédito en México

Se dispara 47.5 % tarjetas de crédito en México; morosidad en nivel más alto desde 2024

El crédito en tarjetas en el país saltó 47.5 % anual en junio y la morosidad subió a 3.73 %, su nivel más alto desde 2024, ante riesgos en el consumo.

En junio pasado, el saldo de financiamiento a través de tarjetas de crédito en el país mostró un incremento de 47.5 % anual, a 693 mil 618.1 millones de pesos, de acuerdo con datos del Banxico. Esto significó un aumento de 223 mil 248.9 millones de pesos en un año.

Los datos del Banxico muestran también que el saldo de la cartera vencida en tarjetas de crédito se ubicó en junio pasado en 25 mil 871.7 millones de pesos, lo que implicó una tasa de morosidad de 3.73 %, la más elevada desde diciembre de 2024. Especialistas de Grupo Financiero Base señalaron que el aumento en el financiamiento vía tarjetas de crédito podría reflejar un comportamiento de compras impulsivas de los consumidores, quienes podrían enfrentar dificultades para pagar el crédito ante el deterioro del mercado laboral y la pérdida de poder adquisitivo de las remesas.

¿Qué implicaciones tiene el aumento en el uso de tarjetas de crédito?

Si bien este dinamismo ha impulsado el consumo en el corto plazo, implica riesgos hacia adelante si los ingresos de los hogares no crecen al mismo ritmo que el endeudamiento.

Los usuarios tendrán que destinar una proporción mayor de sus ingresos al pago de intereses, lo que podría volverse insostenible, alertaron.

Detalles sobre el financiamiento al consumo en México

De acuerdo con los datos del Banxico, el saldo del financiamiento a través de las tarjetas de crédito representó en junio pasado el 37.28 % del financiamiento al consumo total de México.