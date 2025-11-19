Detienen a Jorge Armando ´N´ por el homicidio del alcalde Carlos Manzo

CIUDAD DE MÉXICO — 19 de noviembre, 2025 — La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, anunció la detención del presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.

El detenido fue identificado como Jorge Armando ´N´.

¿Qué ocurrió?

Según las autoridades federales, la captura de Jorge Armando 'N' se logró gracias a las acciones coordinadas entre las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad.

Durante el operativo de detención, se logró asegurar el siguiente material:

- Un arma de fuego corta.

- Un cargador.

- Una identificación.

- Varias dosis de drogas (cristal).

- Dos equipos telefónicos.

- Una bolsa de una sustancia granulada cristalina.

- Un vehículo Nissan, Sentra.

¿Cuál es el contexto del caso Manzo?

El alcalde independiente Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado a balazos la noche del sábado 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan, conocida como Pérgola Municipal, mientras convivía con cientos de ciudadanos durante el tradicional encendido del Festival de Velas por el Día de Muertos.

El ataque se produjo mientras la administración de Manzo se caracterizaba por una postura de "mano dura" contra el crimen organizado, buscando blindar a la policía y evitar pactos con grupos delictivos en Uruapan, un municipio clave por la producción de aguacate y la presencia de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta detención se suma a las muertes de los presuntos autores materiales:

Miguel Ángel Ubaldo Vidales (de 17 años), el primer agresor, fue abatido la misma noche del ataque.

Dos presuntos cómplices más, uno de ellos de 16 años, fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho, a la altura de Capácuaro.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La detención del autor intelectual, Jorge Armando ´N´, es un avance clave en la investigación del caso, que ha motivado la implementación del Plan Michoacán para la pacificación por parte del gobierno federal.