Claudia Sheinbaum propone celebrar 7 años de la 4T en marcha del 6 de diciembre

La presidenta de México podría celebrar los 7 años de la Cuarta Transformación (4T) durante la Marcha del Tigre que se convocó para el 6 de diciembre.

Ante la convocatoria de una marcha para apoyarla el próximo 6 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso aprovechar para celebrar los 7 años de la Cuarta Transformación (4T).

¿Qué ocurrió?

Desde su mañanera del Pueblo, Sheinbaum resaltó que a finales del 2025 se cumplen 7 años del inicio de la transformación en el país, por lo que quiere hacer una celebración. "Se cumplen 7 años de transformación al cierre de este año...entonces estábamos pensando en convocar a una celebración", afirmó Claudia Sheinbaum.

Asimismo, reiteró que esta muestra de apoyo muestra que "la mayoría está con el movimiento de transformación". De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, hay muchos motivos para una celebración por la 4T que podría sumarse a la marcha del próximo 6 de diciembre.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Asimismo, reiteró que en México existe "absoluta libertad", hecho que se debe celebrar; sin embargo, aún está considerando realizar dicho evento que "vale la pena".