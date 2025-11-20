Detienen a "El Licenciado", presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan

El gabinete de seguridad federal detuvo este martes a Jorge Armando N, conocido como El Licenciado, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La aprehensión ocurrió en el Centro de Morelia durante un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales.

¿Qué ocurrió?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la célula delictiva a la que pertenece el detenido mantiene vínculos con otra organización que opera en Michoacán y que es afín al cártel Jalisco Nueva Generación. Aseguró que este arresto representa un avance significativo en el desmantelamiento del grupo responsable del ataque: "No habrá impunidad", afirmó, al señalar que las indagatorias continúan.

De acuerdo con las autoridades, el análisis pericial de un teléfono recuperado fue determinante para la localización de El Licenciado. Las investigaciones permitieron ubicar también a Fernando Josué N y Ramiro N, quienes aparecieron muertos el 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho. Ambos acompañaban a Víctor Manuel N, identificado como el autor material del homicidio y abatido por policías.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los cuatro formaban parte de un chat en una aplicación de mensajería donde se coordinó el ataque. En esas conversaciones, Jorge Armando N habría ordenado vigilar los movimientos del alcalde y seguir su trayecto, incluso compartiendo un video del lugar donde finalmente fue asesinado. También instruyó a los agresores a disparar aun si Manzo no estaba solo. Sobre Ramiro N, se informó que era quien adiestraba al grupo en el manejo de armas y aplicaba castigos físicos cuando incumplían órdenes.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que los avances de la investigación se han comunicado a Grecia Quiroz, actual alcaldesa y viuda de Carlos Manzo, sin detallar de momento el posible móvil del crimen.